Открытая лекция «Реального времени»: покупатели будущего — «Хоумлендеры» и люди поколения Z

Сегодня в Казани состоялась ежегодная открытая бизнес-лекция, организатором которой выступила интернет-газета «Реальное время». В этом году тема лекции — «Покупатели будущего: как построить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра». Владелица бренда «Просто молоко» Светлана Барсукова поделилась опытом по созданию конкурентоспособной продукции. Евгения Шамис, основатель и CEO компании Sherpa S Pro, рассказала, кто такие «Хоумлендеры» или поколение Z и как с ними строить бизнес. Директор студии интерактивных технологий ImCompany Анастасия Аксенова раскрыла потребительские привычки поколения Z.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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