Открытая лекция «Реального времени»: покупатели будущего — «Хоумлендеры» и люди поколения Z

Сегодня в Казани состоялась ежегодная открытая бизнес-лекция, организатором которой выступила интернет-газета «Реальное время». В этом году тема лекции — «Покупатели будущего: как построить бизнес сегодня, чтобы завоевать их завтра». Владелица бренда «Просто молоко» Светлана Барсукова поделилась опытом по созданию конкурентоспособной продукции. Евгения Шамис, основатель и CEO компании Sherpa S Pro, рассказала, кто такие «Хоумлендеры» или поколение Z и как с ними строить бизнес. Директор студии интерактивных технологий ImCompany Анастасия Аксенова раскрыла потребительские привычки поколения Z.