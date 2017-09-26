«Первым делом самолеты», или Фотоохота в казанском МАКе

25 сентября в Международном аэропорту "Казань" профессионалы и любители авиационной фотографии приняли участие в споттинге, приуроченном к 38-летию казанской воздушной гавани. В мероприятии приняли участие около пятидесяти фотографов из таких регионов России, как Свердловская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкирия, Республика Марий Эл, Красноярский край и другие. Участники мероприятия получили возможность запечатлеть взлет и посадку воздушных судов, работу специальной техники и наземных служб аэропорта.
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