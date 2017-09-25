Световое шоу и высокие гости: в Казани стартовал чемпионат России по теннису

20:27, 25.09.2017 13
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня ярким световым шоу открылся основной турнир чемпионата России по теннису 2017 года. В церемонии приняли участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, депутат государственной думы РФ Марат Бариев, президент Федерации тенниса РТ Марат Зарипов и другие гости.

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