«Биляр. Осень 1236 года»: как Минтимер Шаймиев изучал историю падения Булгарии в картинах и артефактах

17:06, 25.09.2017 21 7
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев посетил выставку «Биляр. Осень 1236 года» в национальной художественной галерее «Хазинэ». Выставка посвящена переломным событиям в истории Волжской Булгарии: в 1236 году монгольские войска завоевали Волжскую Булгарию и ее столицу Биляр. Выставка является художественно-исторической реконструкцией событий, описанных в книге археолога, доктора исторических наук Константина Руденко «Биляр. Осень 1236 года».

Полную картину ушедших событий помогают воссоздать археологические артефакты из фондов Билярского заповедника и Национального музея республики Марий Эл имени Т. Евсеева. Это фрагменты украшений, посуды, наконечники стрел, а также современные фотографии раскопов и архитектурных останков Биляра, фрагменты текстов из книги.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 26 сент
    Да, монголы в 1236 г. жестоко отомстили волжским булгарам за поражение 1223 года.

    Руководимые ими тюрко-"татарские" войска вырезали всех поголовно, о чем свидетельствуют археологические раскопки.

    Интересно, где можно купить книгу К.Руденко?
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    Анонимно 02 окт
    Булгары до сих пор живы. Не несите бред. Сам же художник Булгар.
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  • Marat Garifzyanov 26 сент
    Книгу можно купить в издательстве "Заман"
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    Анонимно 26 сент
    Спасибо, Марат.
    Подскажите, пожалуйста, и адрес.
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  • Анонимно 26 сент
    Островского 21 )
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    Анонимно 26 сент
    Спасибо!
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  • Анонимно 26 сент
    Ну вот, нашли сразу благодарных читателей, только заговорили о татаро-монголах.
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