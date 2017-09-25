«Биляр. Осень 1236 года»: как Минтимер Шаймиев изучал историю падения Булгарии в картинах и артефактах

Сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев посетил выставку «Биляр. Осень 1236 года» в национальной художественной галерее «Хазинэ». Выставка посвящена переломным событиям в истории Волжской Булгарии: в 1236 году монгольские войска завоевали Волжскую Булгарию и ее столицу Биляр. Выставка является художественно-исторической реконструкцией событий, описанных в книге археолога, доктора исторических наук Константина Руденко «Биляр. Осень 1236 года».

Полную картину ушедших событий помогают воссоздать археологические артефакты из фондов Билярского заповедника и Национального музея республики Марий Эл имени Т. Евсеева. Это фрагменты украшений, посуды, наконечники стрел, а также современные фотографии раскопов и архитектурных останков Биляра, фрагменты текстов из книги.

