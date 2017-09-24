Эпоха Шаймиева: осенняя инспекция Нижнекамского района

В октябре 1999 года президент республики Минтимер Шаймиев побывал в Нижнекамском районе, где посетил СП «Химокам-Агро», ликеро-водочный завод, торговый комплекс «Шатлык», молодежный центр «Космос», пообщался с жителями. Подробности этой поездки — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.
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