Эпоха Шаймиева: осенняя инспекция Нижнекамского района

07:00, 24.09.2017 12 1
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В октябре 1999 года президент республики Минтимер Шаймиев побывал в Нижнекамском районе, где посетил СП «Химокам-Агро», ликеро-водочный завод, торговый комплекс «Шатлык», молодежный центр «Космос», пообщался с жителями. Подробности этой поездки — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.

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