Страсти без правил на шестиугольном ринге: в Казани прошел международный турнир по ММА

Сегодня в Казани состоялся первый в истории Татарстана международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83 Tatfight 5. В рамках турнира состоялось зрители состоялись бои с участием лучших бойцов России, США, Бразилии, Германии, Украины, Казахстана и Грузии, а главным противостоянием вечера стал поединок в полутяжелом весе между двукратным чемпионом Bellator американцем Брэндоном Холси и чемпионом России по панкратиону Михаилом Рагозиным.
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