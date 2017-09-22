«Вперед, юнармейцы!»: в центре «Патриот» школьники Татарстана выберут самых метких стрелков и сдадут нормы ГТО

11:45, 22.09.2017 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на базе РЦ «Патриот» состоялась церемония открытия республиканского этапа военно-спортивной игры «Вперед, юнармейцы!». 500 участников, представляющие все муниципальные образования республики и являющиеся воспитанниками кадетских корпусов, кадетских школ-интернатов и общеобразовательных учреждений попадут в настоящие армейские условия и будут соревноваться в различных видах интеллектуальных и спортивных мероприятий: эстафета, конкурсы на знание истории России, смотр-конкурс «меткий стрелок», сдадут нормы ГТО, а также пройдут учебную тактическую полосу.

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