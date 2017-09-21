«Канун октября» на «Квартирнике у Бренингов»: новые стихи Айрата Бик-Булатова под музыкальный аккомпанемент

20:05, 21.09.2017 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на «Квартирнике у Бренингов» премьеру программы «Канун октября» представил поэт Айрат Бик-Булатов. Специальным гостем вечера стала композитор и исполнитель Рушания Низамутдинова.

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