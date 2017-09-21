«Архимост: Казань — Москва»: как в минстрое обсуждали проблемы застройки исторических поселений

15:26, 21.09.2017 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня состоялась третья архитектурно-градостроительная конференция «Архитектурный мост: Казань – Москва. Современная архитектура жилой застройки средней этажности». Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ совместно с национальным агентством по архитектуре и градостроительству (АНО). Вторая часть архитектурного моста была посвящена системе градостроительной и проектной документации для исторических поселений. Участники конференции обсудили особенности проектирования, законодательные и архитектурные проблемы.

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