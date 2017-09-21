Место встречи изменить нельзя: как политический бомонд Татарстана готовился к посланию президента

11:36, 21.09.2017 Сюжет: Послание Президента РТ 38 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету РТ с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении республики. В БКЗ им. Сайдашева в этот день собрались помимо депутатов регионального парламента руководители всех ветвей власти республики, исполнительных органов, крупных предприятий, религиозных и общественных организаций, представители СМИ. В фойе концертного зала побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 21 сент
    Красавцы!
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  • Анонимно 21 сент
    Одеты все с иголочки, страшно подумать, сколько стоит их костюмчики...
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    Анонимно 21 сент
    А вы не думайте, раз страшно
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  • Анонимно 21 сент
    А проблемы обманутых дольщиков так и не решили !!
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    Анонимно 21 сент
    Решат, не переживайте
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  • Анонимно 21 сент
    Красивые все
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