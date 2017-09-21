Место встречи изменить нельзя: как политический бомонд Татарстана готовился к посланию президента

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету РТ с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении республики. В БКЗ им. Сайдашева в этот день собрались помимо депутатов регионального парламента руководители всех ветвей власти республики, исполнительных органов, крупных предприятий, религиозных и общественных организаций, представители СМИ. В фойе концертного зала побывал фотокорреспондент «Реального времени».