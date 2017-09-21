Место встречи изменить нельзя: как политический бомонд Татарстана готовился к посланию президента

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету РТ с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении республики. В БКЗ им. Сайдашева в этот день собрались помимо депутатов регионального парламента руководители всех ветвей власти республики, исполнительных органов, крупных предприятий, религиозных и общественных организаций, представители СМИ. В фойе концертного зала побывал фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии