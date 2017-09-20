Спецавтосалон у Академии тенниса: татарстанские спасатели получили новую технику от федерального министра

Сегодня министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым наградили отличившихся сотрудников МЧС ведомственными и республиканскими наградами и вручили ключи от автомобилей и спецтехники спасателям республики.

Общая стоимость новых машин – 92 млн рублей. Деньги на их приобретение выделены из федерального и республиканского бюджетов. Среди спецтехники – судно на воздушной подушке, два вездехода, четыре полноприводных пожарных автоцистерны, автомобили «Урал» и «Нива».