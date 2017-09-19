На «Казаньоргсинтезе» запустили производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли

Низкоконцентрированный гипохлорит натрия заменит хлор, который предприятие использовало при обеззараживании воды. Новый способ дезинфекции отличается экологической, промышленной и технологической безопасностью. К тому же он улучшит показатели состава питьевой воды, которая используется, как и на самом ПАО «Казаньоргсинтез», так и в ЖК «Салават купере».

Оборудование в работу запускали в торжественной обстановке в присутствии сотрудников предприятия и журналистов. Строительство объекта входило в план комплексной модернизации цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций, рассчитанной до 2020 года.

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