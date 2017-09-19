На «Казаньоргсинтезе» запустили производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли

10:38, 19.09.2017 19
1/19
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Низкоконцентрированный гипохлорит натрия заменит хлор, который предприятие использовало при обеззараживании воды. Новый способ дезинфекции отличается экологической, промышленной и технологической безопасностью. К тому же он улучшит показатели состава питьевой воды, которая используется, как и на самом ПАО «Казаньоргсинтез», так и в ЖК «Салават купере».

Оборудование в работу запускали в торжественной обстановке в присутствии сотрудников предприятия и журналистов. Строительство объекта входило в план комплексной модернизации цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций, рассчитанной до 2020 года.

На правах рекламы

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи