«Мой этаж выше девятого» и «Наши дети хотят жить дома»: казанские дольщики присоединились к всероссийской акции протеста

14:25, 16.09.2017 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В казанском парке им. Тинчурина прошел митинг обманутых дольщиков, организатором которого является республиканское отделение КПРФ. Акция проводилась совместно с инициативными группами практически всех замороженных объектов — ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Симфония», ЖК «Царицынский бугор», ЖК «Золотая середина» и другие.

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