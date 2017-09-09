9 месяцев спустя… «Погорельцы» ТФБ и «ИнтехБанка» вновь вышли на митинг

16:55, 09.09.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 32 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в парке Петрова в Казани вновь состоялся митинг обманутых вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Фотокорреспондент «Реального времени», побывавший на митинге, увидел изрядно поредевшие по сравнению с весенними выступлениями ряды «погорельцев» и новые лозунги со старыми в своей сути требованиями.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 09 сент
    Спасибо, охрана была на высшем уровне. Как всегда впрочем. Как же боятся вкладичков и дольщиков.
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    Анонимно 09 сент
    да то ли дело басурмане в мьянме. дольщики опаснее, ага
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  • Анонимно 09 сент
    Мне всегда жаль таких людей, которые ходят на митинги
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  • Анонимно 09 сент
    Не от хорошей жизни ходят . Заработанное хотят вернуть.
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  • Анонимно 09 сент
    Руководство ратует за бизнес. А деньги где?
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  • Анонимно 09 сент
    Да ,доверие к татарстанским банкам у бизнеса пошатнулось.
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  • Анонимно 09 сент
    Все еще не утряслось с деньгами вкладчиков? Знать совсем слабо. Вот из за гранки вернуть бы весь капитал российский и дать обманутым бизнесменам дать условия вот бы было хорошо и налоги и пенсии и зарплаты
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