9 месяцев спустя… «Погорельцы» ТФБ и «ИнтехБанка» вновь вышли на митинг

Сегодня в парке Петрова в Казани вновь состоялся митинг обманутых вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Фотокорреспондент «Реального времени», побывавший на митинге, увидел изрядно поредевшие по сравнению с весенними выступлениями ряды «погорельцев» и новые лозунги со старыми в своей сути требованиями.
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