100% надежность: на Казанской ТЭЦ-3 проверили готовность к новому отопительному сезону

14:51, 07.09.2017 15
При возникновении чрезвычайной ситуации на энергообъектах, алгоритмы восстановления энергосистемы разрабатываются в Региональном диспетчерском управлении Татарстана (РДУ) Именно в РДУ находят решения, которые в дальнейшем реализовываются на ТЭЦ Далее вводные данные по телефонной линии от РДУ передаются на Главный щит управления КТЭЦ-3 Лентами заграждена учебная зона «разлива» мазута, чтобы запретить доступ персонала Учения проводятся в топливном цехе Далее отсекается насосный агрегат поврежденного участка После того, как спасательные службы обследовали участок условного повреждения и выявили отсутствие пострадавших, в дело вступает пожарная служба
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  • При возникновении чрезвычайной ситуации на энергообъектах, алгоритмы восстановления энергосистемы разрабатываются в Региональном диспетчерском управлении Татарстана (РДУ)
    Ринат Назметдинов
  • Именно в РДУ находят решения, которые в дальнейшем реализовываются на ТЭЦ
    Ринат Назметдинов
  • Далее вводные данные по телефонной линии от РДУ передаются на Главный щит управления КТЭЦ-3
    Ринат Назметдинов
  • Лентами заграждена учебная зона «разлива» мазута, чтобы запретить доступ персонала
    Ринат Назметдинов
  • Учения проводятся в топливном цехе
    Ринат Назметдинов
  • Далее отсекается насосный агрегат поврежденного участка
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • После того, как спасательные службы обследовали участок условного повреждения и выявили отсутствие пострадавших, в дело вступает пожарная служба
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На Казанской ТЭЦ-3 (филиал ОАО "ТГК-16") в рамках общесистемной противоаварийной тренировки прошли учения по отработке действий при ликвидации ЧС с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур. Мероприятие стало частью комплексной программы подготовки станции к надежному прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов.

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