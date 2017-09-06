Бои по правилам TNA-2017: в полуфинале борцы из России, Украины и Турции

Сегодня в «Татнефть-арене» прошли бои второго этапа четвертьфинала чемпионата мира «Боев по правилам TNA» на кубок Tatneft. Пятеро россиян и панчеры из Беларуси, Израиля, Румынии, Сербии, Турции и Украины боролись за свой шанс попасть в полуфинал турнира. По итогам заключительного этапа одной четвертой финала в полуфинал вышли: Антон Калинин (Россия), Владимир Дегтярев (Россия), Александр Гринчук (Россия), Роман Маилов (Украина), Дмитрий Меньшиков (Россия) и Серкан Озглаян (Турция).