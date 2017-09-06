Татарстанский нефтегазохимический форум: юбилей НКНХ, живые статуи нефтяников и виртуальная реальность для Песошина

Сегодня в столице Татарстана на площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» стартовало крупнейшее международное мероприятие нефтегазовой отрасли России - Татарстанский нефтегазохимический форум-2017. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли России Павел Филаткин, президент Союза нефтегазопромышленников РФ Геннадий Шмаль и другие.

В этом году форум приурочен к 50-летию образования ПАО «Нижнекамскнефтехим». В работе форума примут участие более 200 компаний из России, Германии, Австрии, Китая, Тайваня, Южной Кореи и Республики Беларусь. Татарстан представили такие крупные промышленные предприятия, как группа компаний «ТАИФ», ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть», ОАО «Казанькомпрессормаш» и др.