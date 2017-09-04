Downstream Tatarstan в «Корстоне»: о республиканской нефтепереработке и нефтегазохимии на международном уровне

Сегодня в Казани открылась первая международная конференция «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана», приуроченная к одному из крупнейших нефтегазовых мероприятий России, 24-му Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, посвященному 50-летию ПАО «Нижнекамскнефтехим», и организованная компанией GBC в сотрудничестве с ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На площадке конференции работала выездная редакция интернет-газеты «Реальное время», а на открытии побывал наш фотокорреспондент.
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