​«Анна Каренина» на французский манер. В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка Александра Алексеева

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка книжной графики Александра Алексеева – знаменитого французского иллюстратора и мультипликатора, пионера художественной анимации, художника-графика и кинорежиссера. Алексеев много работал над оформлением произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского, Пастернака, но особое место в творчестве мастера занимают иллюстрации к роману «Анна Каренина». Самая масштабная и самая известная серия акватинт (разновидность офортов) была создана им в период между 1951 и 1957 годом. При жизни художника издание этих иллюстраций не состоялось. Но в залах центра «Эрмитаж-Казань» можно увидеть пробные оттиски иллюстраций к роману Льва Толстого.

