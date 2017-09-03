На Свияжских холмах с клюшкой: гольфисты сразятся за Кубок президента РТ

Сегодня рядом с Казанью на территории гольф-клуба «Свияжские холмы» стартовал VII Благотворительный турнир по гольфу на Кубок президента Татарстана. В церемонии открытия приняли участие глава республики Рустам Минниханов, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, председатель правления Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» Хамзат Хасбулатов и другие. В соревнованиях участвуют 60 игроков из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Красноярска, Казани и других городов России. Все денежные средства, собранные в рамках турнира, будут направлены на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.
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