Эпоха Шаймиева: «вот моя деревня», азартные скачки на Сабантуе и «золотой ключик» для нового театра

В начале июня 1999 года Минтимер Шаймиев с супругой посетили Актанышский, Муслюмовский и Мензелинский районы Татарстана. Во всех районах к приезду президента подготовили приятные сюрпризы, но, пожалуй, самым радостным моментом поездки для Минтимера Шаймиева стало посещение его родной деревни Аняково, где он принял участие в открытии общественного центра. В Муслюмово президент стал гостем Сабантуя, а в Мензелинске открыл новое здание Государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева. В первый же вечер в новом здании артисты показали премьеру спектакля по пьесе Ризвана Хамида «Хан кызы». Свидетелем этих событий стал известный фотограф Михаил Козловский.
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