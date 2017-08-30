День классики на «Черном озере»: «Дух ветра» от Филиппа Ноделя, камерный Моцарт на пленэре и молодежное, но надежное Sforzando

20:48, 30.08.2017 31
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» прошел первый день фестиваля «Музыка вокруг нас». В программу дня классической музыки вошли выступления Филиппа Ноделя и ансамбля духовой музыки L´esprit du Vent («Дух ветра», Москва), исполняющих музыку эпохи барокко на старинных инструментах, молодежного оркестра фонда Sforzando, а также показ одноактной комической оперы В.Моцарта «Бастьен и Бастьенна».

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