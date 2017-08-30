Последние приготовления, мәхәббәт с натуры и любовь к Владимиру Машкову: как в парке Горького появился новый арт-объект

16:34, 30.08.2017 32 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке Горького появился новый арт-объект «Любовь — Мәхәббәт». В церемонии открытия приняли участие помощник президента РТ Наталия Фишман и актер Владимир Машков.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    Красиво очень
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  • Анонимно 30 авг
    Классные фотки!
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  • Анонимно 30 авг
    Любовь, что же ты делаешь с нами?
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  • Анонимно 30 авг
    Любовь правит миром
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