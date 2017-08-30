Эпоха Шаймиева: 27 мгновений суверенитета

Сегодня Татарстан отмечает День республики. 27 лет назад — 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР, и эта дата стала одной из главных в новейшей истории Татарстана. В этот же день отмечает свой «день рождения» и Казань. О том, как праздновали День города и республики в прежние годы — репортаж известного фотографа Михаила Козловского.
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комментарии
с праздником, друзья! :)
с ув., Дамир.
1,5-литровый баллон продавали за 11 рублей. Тогда меня поразила цена, хотя мы не пили, а участвовали в турнире по стритболу. На каждом шагу эти бутылки были с Красным Востоком. Как-то тогда видимо религия не мешала этому, а сейчас враз все верными стали)))
Даже девушку уже просто пригласить погулять не прилично