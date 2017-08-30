Эпоха Шаймиева: 27 мгновений суверенитета

07:00, 30.08.2017 27 12
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня Татарстан отмечает День республики. 27 лет назад — 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР, и эта дата стала одной из главных в новейшей истории Татарстана. В этот же день отмечает свой «день рождения» и Казань. О том, как праздновали День города и республики в прежние годы — репортаж известного фотографа Михаила Козловского.

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    Ничего не изменилось
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  • Анонимно 30 авг
    Любит Лужков Татарстан. И тюбетейка ему идет)
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  • Анонимно 30 авг
    Путина не узнать, молодой!
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  • Анонимно 30 авг
    красиво!
    с праздником, друзья! :)
    с ув., Дамир.
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  • Анонимно 30 авг
    А я помню, был как-то аналогичный день города/республики и на Центральном стадионе по этому поводу состоялся праздник пива)
    1,5-литровый баллон продавали за 11 рублей. Тогда меня поразила цена, хотя мы не пили, а участвовали в турнире по стритболу. На каждом шагу эти бутылки были с Красным Востоком. Как-то тогда видимо религия не мешала этому, а сейчас враз все верными стали)))
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  • Анонимно 30 авг
    умели праздновать, сейчас как то немного тухло
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    Анонимно 01 сент
    Люди празднуют дома или в ресторане
    Даже девушку уже просто пригласить погулять не прилично
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  • Анонимно 30 авг
    19 фотка крутая! Вот они, наши лидеры!
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  • Анонимно 30 авг
    Шаймиев на первой фотке держит каравай?
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  • Анонимно 30 авг
    Спасибо Шаймиеву за нашу молодость
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  • Анонимно 30 авг
    сурков в тюбетейке)
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  • Анонимно 01 сент
    Ввп не трогает Рт
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