Эпоха Шаймиева: 27 мгновений суверенитета

Сегодня Татарстан отмечает День республики. 27 лет назад — 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР, и эта дата стала одной из главных в новейшей истории Татарстана. В этот же день отмечает свой «день рождения» и Казань. О том, как праздновали День города и республики в прежние годы — репортаж известного фотографа Михаила Козловского.

