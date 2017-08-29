«Нефтяное» будущее блокчейна на конференции в нефтяной республике. В Иннополисе обсудили перспективы рынка криптовалют

Сегодня в Иннополисе открылась всероссийская конференция «Блокчейн: новая нефть России», собравшая на своей площадке более тысячи участников. На форуме спикеры рассказывали о том, какие проблемы в регулировании блокчейна и криптовалют предстоит решить государству в ближайшее время, и пытались дать ответ на ключевой вопрос: «Станет ли блокчейн новой нефтью России».