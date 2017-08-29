Погружение в историю: выставка «Биляр. Осень 1236 года» в галерее «Хазинэ»

Сегодня в галерее «Хазинэ» в Казанском кремле открылся выставочный проект «Биляр. Осень 1236 года», посвященный событиям в истории Волжской Булгарии, произошедшим на территории современного Татарстана, Самарской и Ульяновской областей. На выставке представлено 18 оригинальных графических листов, созданных Булатом Гильвановым для книги Константина Руденко. Графическую часть экспозиции дополняют выставленные здесь же археологические артефакты из фондов Билярского заповедника, Национального музея РМЭ имени Т. Евсеева, музейного комплекса КФУ, современные фотографии раскопов, фрагменты текстов из книги.