«Наши успехи – заслуга этих людей!» В Казани увековечили память Фикрята Табеева и Гумера Усманова

14:57, 29.08.2017 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в преддверии празднования Дня Республики Татарстан в Казани по адресу ул.Большая Красная,65 состоялась церемония открытия мемориальных досок двум видным государственным деятелям Фикряту Табееву (1928-2015) и Гумеру Усманову (1932-2015). В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

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