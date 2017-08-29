«Вы — золотой фонд республики»: Рустам Минниханов вручил отличившимся татарстанцам госнаграды РФ и РТ

Сегодня в Пушечном дворе Казанского Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. В мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

Указом Президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях орденом Мужества посмертно награжден капитан внутренней службы, начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов. Рустам Минниханов передал награду его матери Илларионовой Фаине Сергеевне. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук Президента Татарстана получил заместитель генерального директора Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез» Гайфутдин Шайхиев. Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» получила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТАИФ» Гузелия Сафина. Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечены генеральный директор АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Дамир Каримуллин и ветеран труда Дамир Зарипов.

Также ряд татарстанцев были удостоены почетных званий за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.