​Аутентичная «Крутушка»: как прошел ежегодный этнический фестиваль под Казанью

Сегодня под Казанью, на территории оздоровительно-образовательного комплекса "Байтик" завершается ежегодный фестиваль "Крутушка", где встречаются ценители современной этно-музыки и аутентичного фольклора.
Как обычно, для гостей фестиваля были организованы мастер-классы, ярмарка ремесленников, арт-проекты. Участниками музыкальной части стали бурятской группа "Намгар", трио Сергея Клевенского Kle2Go, "Аргымак", "Торама", Bognar Szilvia es az etNoe из Будапешта.
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