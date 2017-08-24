Выставка оружия, марш четвероногих полицейских, десант авиаотряда и байкер-шоу: как в Казани отмечали 40-летие УВД

13:38, 24.08.2017 54 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на площади Тысячелетия в Казани торжественно отпраздновали 40-летие со дня образования Управления МВД России по городу Казани. С юбилейной датой казанских полицейских поздравили министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, мэр Казани Ильсур Метшин, зампредседателя комитета госсовета РТ Рафил Нугуманов.

Каждый желающий смог ознакомиться с экспозициями выставок современного специального и войскового оружия, экспертов-криминалистов, авиа и судомоделизма. К поздравлениям городских полицейских с юбилейной датой присоединились мотоциклисты, которые на площади Тысячелетия устроили показательные выступления и мото-шоу. А сотрудники авиаотряда ДОСААФ десантировались с самолета АН-2, держа в руках флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. Завершился праздник прохождением торжественным маршем городских полицейских и специальной техники.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 24 авг
    Вот что происходило в центре. а то я то думаю...
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  • Анонимно 24 авг
    День милиции что ли?
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  • Анонимно 24 авг
    пир во время уборки урожая сороколетие это неюбилей читайте федеральные законы
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  • Анонимно 24 авг
    На четвертой фотке настоящие мужчины!
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  • Анонимно 24 авг
    Сила и мощь. Фотки красивые
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  • Анонимно 28 авг
    Пир вр время чумы....
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