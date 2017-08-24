Выставка оружия, марш четвероногих полицейских, десант авиаотряда и байкер-шоу: как в Казани отмечали 40-летие УВД

Сегодня на площади Тысячелетия в Казани торжественно отпраздновали 40-летие со дня образования Управления МВД России по городу Казани. С юбилейной датой казанских полицейских поздравили министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, мэр Казани Ильсур Метшин, зампредседателя комитета госсовета РТ Рафил Нугуманов.

Каждый желающий смог ознакомиться с экспозициями выставок современного специального и войскового оружия, экспертов-криминалистов, авиа и судомоделизма. К поздравлениям городских полицейских с юбилейной датой присоединились мотоциклисты, которые на площади Тысячелетия устроили показательные выступления и мото-шоу. А сотрудники авиаотряда ДОСААФ десантировались с самолета АН-2, держа в руках флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. Завершился праздник прохождением торжественным маршем городских полицейских и специальной техники.