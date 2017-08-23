​Не вешайте лапшу мне на крышу!

20:34, 23.08.2017 20 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня представители Минсвязи РТ, исполкома Казани и операторы связи встретились на крыше дома в Ново-Савиновском районе. Речь шла о переводе подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов, так называемой «лапши», в подземные коммуникации.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 авг
    Полный бред!
    Надо определиться - что нам нужно - Шашечки или Ехать!
    А на ровном месте увеличивать себестоимость услуги которую все равно в конечном счете оплатит потребитель - не самое лучшее решение!
    В городе отсутсвует системный подход к вопросам инфрраструктуры помноженный на требования Снипов и гостов еще советских времен!
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