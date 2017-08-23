​Граждане, сохраняйте спокойствие. Помощь идет!

20:29, 23.08.2017 30 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня у нового высотного здания общежития Казанского энергоуниверситета продемонстрировали слаженную работу пожарно-спасательные подразделения, медики, полиция и службы жизнеобеспечения. Здесь прошли пожарно-тактические учения сил и средств подразделений Казанского пожарно-спасательного гарнизона, в них приняли участие более 200 человек и 25 единиц техники. Очевидцем «спецоперации» стал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 авг
    Граждане, подскажите какая максимальная высота работы пожарной лестницы и крана с люлькой?
    Лестница на фотографии на 10м этаже - это максимум?

    В 2014м узнавал, говорили 9й этаж лимит, купил квартиру на 9м (все детство было на нижних этажах), сейчас хочу повыше...
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