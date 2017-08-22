В Камских Полянах прошли соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК»

09:32, 22.08.2017 15
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  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов
  • Ильназ Баймухаметов

На картодроме поселка Камские Поляны прошли республиканские соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». Пилоты в возрасте от 8 до 14 лет состязались в классах «Пилот», «Стриж», «125-Стандарт». Кроме этого, состоялся этап Кубка РТ в классах «Мини-багги» и «Микро-багги» для детей от 6 до 12 лет.

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