Лето? Вставай на лыжи! Как казанцы заряжались «командным духом»

Сегодня в Казани прошел открытый чемпионат Казани по лыжероллерам TeamSprint 2017, посвященный Дню республики и Дню города, сообщают организаторы. Это командный спринт, где мужчины преодолевают 12 км в 6 этапов на команду, а женщины – 8 км в 4 этапа на команду. Соревнования проводятся в трех возрастных группах.
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