Лето? Вставай на лыжи! Как казанцы заряжались «командным духом»

Сегодня в Казани прошел открытый чемпионат Казани по лыжероллерам TeamSprint 2017, посвященный Дню республики и Дню города, сообщают организаторы. Это командный спринт, где мужчины преодолевают 12 км в 6 этапов на команду, а женщины – 8 км в 4 этапа на команду. Соревнования проводятся в трех возрастных группах.