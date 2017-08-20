Ночь на трассе близ Свияжска. Как прошла очередная «Гонка героев»

00:06, 20.08.2017 30
1/30
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня ночью на Свияжских холмах прошла "Гонка героев. Ночь" - экстремальный забег на 10 км с 23 препятствиями. Зоны старта и финиша были оборудованы огненными установками. Для участников организовали личные зачеты (мужчины, женщины), парные забеги и командный забег для претендентов на участие в сентябрьском суперфинале. О том, чем отличается ночной забег от дневного – фоторепортаж корреспондента «Реального времени».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи