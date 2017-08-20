Ночь на трассе близ Свияжска. Как прошла очередная «Гонка героев»

Сегодня ночью на Свияжских холмах прошла "Гонка героев. Ночь" - экстремальный забег на 10 км с 23 препятствиями. Зоны старта и финиша были оборудованы огненными установками. Для участников организовали личные зачеты (мужчины, женщины), парные забеги и командный забег для претендентов на участие в сентябрьском суперфинале. О том, чем отличается ночной забег от
дневного – фоторепортаж корреспондента «Реального времени».
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