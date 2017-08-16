В ожидании новых постояльцев: как реставрируют гостиницу «Амур»

13:26, 16.08.2017 33 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Ко второму этапу восстановительных работ гостиницы «Амур» по адресу Московская, 70 приступила компания ASG. С ходом работ ознакомили сегодня казанских журналистов. Здание было построено в 1864 году по проекту казанского архитектора Петра Аникина и использовалось как доходный дом. В 1912 году дом был сдан в аренду купцу Мубаракше Рамазанову под номера гостиницы «Амур». В этой гостинице в предреволюционные годы жили или останавливались многие видные деятели татарской культуры – Г.Тукай и Ф.Амирхан, актеры труппы «Сайяр» Г.Кариев, С. Гизатуллина-Волжская и др.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 авг
    Какое красивое место. Главное в центре
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  • Анонимно 16 авг
    Опять Сёмин.
    Опять памятник истории. архитектуры и культуры в руинах.
    И где "легендарный" ТРО ВООПИК?
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