В ожидании новых постояльцев: как реставрируют гостиницу «Амур»

Ко второму этапу восстановительных работ гостиницы «Амур» по адресу Московская, 70 приступила компания ASG. С ходом работ ознакомили сегодня казанских журналистов. Здание было построено в 1864 году по проекту казанского архитектора Петра Аникина и использовалось как доходный дом. В 1912 году дом был сдан в аренду купцу Мубаракше Рамазанову под номера гостиницы «Амур». В этой гостинице в предреволюционные годы жили или останавливались многие видные деятели татарской культуры – Г.Тукай и Ф.Амирхан, актеры труппы «Сайяр» Г.Кариев, С. Гизатуллина-Волжская и др.