«Хәерле юл, кардәшләр!»: как проводили в хадж первых в этом году татарстанских паломников

23:36, 12.08.2017 19 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня из казанского аэропорта отправилась в хадж первая группа татарстанских паломников. 49 мусульман долетят до Дубая (ОАЭ), а там пересядут на комфортабельные автобусы, следующие до Мекки. Проводить паломников в главное путешествие в их жизни приехал муфтий республики Камиль Самигуллин. Он дал им наставления в богоугодном деле и ответил на волнующие их вопросы.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    Изге сәгатьтә, мөселман кардәшләр!
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