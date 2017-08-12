«Хәерле юл, кардәшләр!»: как проводили в хадж первых в этом году татарстанских паломников

Сегодня из казанского аэропорта отправилась в хадж первая группа татарстанских паломников. 49 мусульман долетят до Дубая (ОАЭ), а там пересядут на комфортабельные автобусы, следующие до Мекки. Проводить паломников в главное путешествие в их жизни приехал муфтий республики Камиль Самигуллин. Он дал им наставления в богоугодном деле и ответил на волнующие их вопросы.
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