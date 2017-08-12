«В городском саду играет духовой оркестр». Казань впервые приняла «Марафон классической музыки»

22:00, 12.08.2017 28 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» впервые прошел «Марафон классической музыки». Его участниками стали духовые оркестры Казани и Уфы.

Помимо выступления музыкантов в парке были организованы мастер-класс по классическим танцам, поэтическая беседка, костюмированное шоу и арт-галерея.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 авг
    Побольше и почаще такие праздники в наши парки!
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