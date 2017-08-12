«В городском саду играет духовой оркестр». Казань впервые приняла «Марафон классической музыки»

Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» впервые прошел «Марафон классической музыки». Его участниками стали духовые оркестры Казани и Уфы.
Помимо выступления музыкантов в парке были организованы мастер-класс по классическим танцам, поэтическая беседка, костюмированное шоу и арт-галерея.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии