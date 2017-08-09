Цветочный фестиваль-2017: петунии «в джинсах», «романтичное дерево» и «французский» букет

13:56, 09.08.2017 31 2
1/31
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Фестивальная площадка «Цветущая Казань-2017» раскинулась перед театром кукол «Экият». Всего на площадке текущего года представлено 11 цветочных композиций, созданных силами специалистов ландшафтных фирм, питомников растений, предприятий жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    Очень красиво!
    Ответить
  • Анонимно 15 авг
    Кто знает,до какого числа вся эта красота?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи