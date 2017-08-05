«Готовьсь. Цельсь. Пли!» Искусство владения лопатой и шашкой, смотр войск от «генералиссимуса» Хабарова и жаркие «схватки боевые» во дворе Нацмузея

15:31, 05.08.2017 53 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Нацмузее РТ стартовал двухдневный Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-запад: Отечественные войны России», организованный историческим клубом «Витязь» (руководитель Владислав Хабаров).

Сегодняшняя программа посвящена эпохе Отечественной войны 1812 г. Все желающие смогли увидеть солдатский бивуак, эпизоды походной жизни начала XIX века; реконструкцию боевых действий эпохи наполеоновских войн.

В рамках фестиваля прошли также соревнования по рубке шашкой «Казарла в Казани».

Завтра программа фестиваля будет посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 05 авг
    Красивые фотографии, спасибо!
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  • Анонимно 05 авг
    А мечи ненастоящие:(
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    Анонимно 05 авг
    Да никто не будет уж настоящим холодным оружием на фестивале махать
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    Анонимно 05 авг
    у казаков были настоящие :)
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  • Анонимно 05 авг
    Хорошо что организовывают такие исторические фестивали, много интересного можно узнать
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  • Анонимно 05 авг
    Да хоть кто то будет знать что была война не только отечественная 1941го но и 1812
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