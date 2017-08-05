«Готовьсь. Цельсь. Пли!» Искусство владения лопатой и шашкой, смотр войск от «генералиссимуса» Хабарова и жаркие «схватки боевые» во дворе Нацмузея

Сегодня в Нацмузее РТ стартовал двухдневный Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-запад: Отечественные войны России», организованный историческим клубом «Витязь» (руководитель Владислав Хабаров).
Сегодняшняя программа посвящена эпохе Отечественной войны 1812 г. Все желающие смогли увидеть солдатский бивуак, эпизоды походной жизни начала XIX века; реконструкцию боевых действий эпохи наполеоновских войн.
В рамках фестиваля прошли также соревнования по рубке шашкой «Казарла в Казани».
Завтра программа фестиваля будет посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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