Посвящение Василию Аксенову. Грядущее 85-летие писателя в Казани отметили вечером джаза и поэзии

В казанском сквере имени Василия Аксенова в преддверии празднований по случаю 85-летия писателя прошел вечер джаза и поэзии. Юбилей Василия Аксенова будет отмечаться 20 августа, а сегодня на сцене за кинотеатром «Мир» прозвучали импровизации пианиста Андрея Руденко и его джазового коллектива Ruden Jazz Band. Свои сочинения прочли поэты Алексей Остудин, Вадим Гершанов и Нури Бурнаш (Искандер Абдуллин).

