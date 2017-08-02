Посвящение Василию Аксенову. Грядущее 85-летие писателя в Казани отметили вечером джаза и поэзии

В казанском сквере имени Василия Аксенова в преддверии празднований по случаю 85-летия писателя прошел вечер джаза и поэзии. Юбилей Василия Аксенова будет отмечаться 20 августа, а сегодня на сцене за кинотеатром «Мир» прозвучали импровизации пианиста Андрея Руденко и его джазового коллектива Ruden Jazz Band. Свои сочинения прочли поэты Алексей Остудин, Вадим Гершанов и Нури Бурнаш (Искандер Абдуллин).
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Аксенов-планетарный писатель -джазмен. Следовательно, он и негр, и еврей, и татарин, и русский, и ...