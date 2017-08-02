Посвящение Василию Аксенову. Грядущее 85-летие писателя в Казани отметили вечером джаза и поэзии

21:09, 02.08.2017 33 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском сквере имени Василия Аксенова в преддверии празднований по случаю 85-летия писателя прошел вечер джаза и поэзии. Юбилей Василия Аксенова будет отмечаться 20 августа, а сегодня на сцене за кинотеатром «Мир» прозвучали импровизации пианиста Андрея Руденко и его джазового коллектива Ruden Jazz Band. Свои сочинения прочли поэты Алексей Остудин, Вадим Гершанов и Нури Бурнаш (Искандер Абдуллин).

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 авг
    Здорово! Уверен, что на такое способна только Казань.
    Аксенов-планетарный писатель -джазмен. Следовательно, он и негр, и еврей, и татарин, и русский, и ...
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  • Анонимно 03 авг
    в городе много парков и скверов. было бы здорово, если бы концерты устраивались хоть иногда. на открытии после реконструкции лядского садика пару лет назад играл ансамбль сфорзандо, народа было очень много и все были довольны. парки обустроили, а о культурной программе не подумали
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    Анонимно 03 авг
    Акча юк. Смартфон уйна на скамейке, жыр слушай, вот и программа.
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