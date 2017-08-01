«Нижнекамскнефтехим» отпраздновал 50 лет со дня получения первой продукции

Торжества начались утром в Доме народного творчества, где прошел концерт «Творцы трудовых свершений». На него пригласили 600 ветеранов - это те, кто участвовал в строительстве нефтехимического комбината, запуске ЦГФУ и других производств, получении первых брикетов каучуков. Первостроителей поздравил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Празднование продолжилось вечером в парке Нефтехимиков, где состоялся концерт для горожан. На него собрались около 20 тысяч жителей Нижнекамска. Сначала шел дождь, но непогода никого не напугала и нижнекамцы бурными аплодисментами встречали местных и приглашенных артистов. Хедлайнером концерта стала группа «Artik & Asti», а в завершение вечера прогремел грандиозный салют.