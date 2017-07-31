«Нижнекамскнефтехим» отметил 50-летний юбилей спортивным полумарафоном

30 июля в Нижнекамске состоялся массовый полумарафонский забег. Так, по-спортивному, поздравили с 50-м юбилеем родную компанию ПАО «Нижнекамскнефтехим» 3 тысячи нефтехимиков. В забеге, кроме жителей Татарстана, принимали участие спортсмены из Италии, Македонии, Чехии, Белоруссии и США.

Самым старшим участником полумарафона стал 86-летний Анатолий Елагин, а самым юным - семилетний Риназ Низамутдинов из Кировской области.

«Нижнекамскнефтехим полумарафон — 2017» входит в серию из семи забегов Tatar.Run. Он предварил начало праздничных мероприятий, посвященных 50-летию НКНХ.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»