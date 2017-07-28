Прощание с Ханией Фархи в Башкирии: в последний путь певицу проводили аплодисментами

Сегодня в деревне Верхние Татышлы прошло прощание с народной артисткой Татарии и Башкирии Ханией Фархи, скоропостижно скончавшейся в минувший четверг на 58-м году жизни. В Башкирию певица приехала навестить 87-летнюю маму и, как оказалось, попрощаться.
Проститься с любимицей публики собралось очень много народа, из Уфы приехали ее коллеги — Айдар Галимов, Радик Юльякшин и другие. В последний путь певицу проводили аплодисментами. 29 июля Фархи похоронят на Ново-Татарском кладбище в Казани.
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