​Горячие гвинейские парни в Казанском кремле. Как JAZZ переехал из музейного двора в Пушечный

Сегодня в Пушечном дворе Казанского кремля открылся XI сезон казанского джазового фестиваля. Концерты, проходившие в течение последних 10 лет в усадьбе Сандецкого, этим летом сменили дислокацию в связи с реконструкцией в Музее изобразительных искусств. Первыми участниками «JAZZ в Кремле» стали организатор фестиваля Ольга Скепнер с пианистом Андреем Руденко и франко-гвинейская группа Ba Cissoko.

