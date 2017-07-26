В какой бутылке вкуснее? Как в Госалкогольинспекции дегустировали самый безалкогольный продукт

17:15, 26.07.2017 35 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Госалкогольинспекции РТ состоялась потребительская дегустация питьевой бутилированной воды. Оценивали воду представители министерств и ведомств, контролирующих органов, испытательных лабораторий, Казанского медицинского университета, предприятий-изготовителей, торговых сетей, СМИ.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 июля
    А где результаты-то? Секрет?)
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