«Честь! Доблесть! Благородство! Отвага»: в Казани открыли памятник выпускникам КЮИ

13:47, 26.07.2017 51 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на площадке главного здания Казанского юридического института МВД России состоялась церемония выпуска курсантов института и открытие скульптурной композиции, посвященной выпускникам КЮИ МВД РФ всех поколений. В мероприятии приняли участие госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, руководители других правоохранительных органов республики.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 июля
    Памятник выпускники сами сделали?
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  • Анонимно 28 июля
    Эта площадка плац называется
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