«Честь! Доблесть! Благородство! Отвага»: в Казани открыли памятник выпускникам КЮИ

Сегодня на площадке главного здания Казанского юридического института МВД России состоялась церемония выпуска курсантов института и открытие скульптурной композиции, посвященной выпускникам КЮИ МВД РФ всех поколений. В мероприятии приняли участие госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, руководители других правоохранительных органов республики.
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