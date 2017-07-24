Исторический форум в казанском Кафедральном соборе: 100 лет старообрядчества после революции

Сегодня в Кафедральном соборе Казанско-Вятской епархии РПСЦ началась двухдневная конференция «Старообрядчество и революция». Главным участником форума выступает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов). Владыка открыл конференцию и посетил Казанский Богородицкий мужской монастырь (структура РПЦ). Также владыку ознакомили с ходом восстановительных работ Собора Казанской иконы Божией матери. Именно этот храм считается местом явления одной из главных христианских святынь.
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