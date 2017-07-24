Исторический форум в казанском Кафедральном соборе: 100 лет старообрядчества после революции

18:08, 24.07.2017 56 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Сегодня в Кафедральном соборе Казанско-Вятской епархии РПСЦ началась двухдневная конференция «Старообрядчество и революция». Главным участником форума выступает предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов). Владыка открыл конференцию и посетил Казанский Богородицкий мужской монастырь (структура РПЦ). Также владыку ознакомили с ходом восстановительных работ Собора Казанской иконы Божией матери. Именно этот храм считается местом явления одной из главных христианских святынь.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 24 июля
    а где он посещает монастырь?
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  • Анонимно 24 июля
    такие величественные благочинные лица. кроме отдельных рпцшных
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    Анонимно 24 июля
    с рпцшными лучше вообще не сравнивать
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    Анонимно 24 июля
    какой красивый владыко у старообрядцев, прям любовался долго.
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    Анонимно 24 июля
    статный. молодец. как русский богатырь
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  • Анонимно 24 июля
    Они красавцы. нравятся. хоть сам и не христианин, а правоверный мусульманин
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  • Анонимно 24 июля
    Почему от старообрядцев благородство и какой-то свет идет, а на РПЦешных противно смотреть - коммерсанты.
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    Анонимно 27 июля
    - Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому - что здесь живут хорошие люди?
    - Везде есть и хорошие люди, и плохие, - ответил ему старик. - Просто каждый находит только то, что умеет искать.
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