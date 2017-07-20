Ультравеломарафонцы в Казани: III этап Red Bull Trans-Siberian Extreme стартовал у «Чаши»

В Казани стартовал этап веломногодневки Red Bull Trans-Siberian Extreme. В столице Татарстана гонщики ушли на дистанцию у Центра семьи «Казан».



В ходе гонки велосипедистам предстоит преодолеть 14 этапов. Стартовав в Москве, гонщики уже проехали через Нижний Новгород и Казань. На пути следования к финишу, который запланирован 10 августа во Владивостоке, им предстоит увидеть Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный и Хабаровск. В гонке участвуют 10 спортсменов (восемь мужчин и две женщины) из 7 стран с 4 континентов – Россия, Германия, Бразилия, Ирландия, Дания, США, Филиппины.