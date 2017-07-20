Детский лагерь «Солнечный»: отдых под соснами и елями

Недалеко от Казани, окруженная соснами и елями, находится детская база отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез». Летом 2017 года в лагере отдохнут 840 детей. Большинство из них дети сотрудников предприятия «Казаньоргсинтез». За одну смену детский лагерь принимает 280 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Смена длится 21 день. За это время дети набираются сил на свежем воздухе, им рассказывают о родном крае. Они участвуют в «Веселых стартах», выбирают «Мисс» и «Мистера» лагеря.

Полная стоимость путевки – 25 тыс. рублей, а для родителей, работающих на «Казаньоргсинтезе» – в 3 450 рублей. К концу второй смены в лагере планируется открытие футбольного поля. Сейчас уже готовы дорожки и покрытие стадиона, трибуны обшивают поликарбонатом. К летнему сезону в лагере обновили внешний вид дома творчества и столовой.